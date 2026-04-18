新人騎手2人が、デビュー初日で早くも勝利を挙げた。14日の園田競馬4R「香合新田（こうばこしんでん）ダッシュ」（ダート820メートル、12頭立て）で3番人気メイショウボヌール（牝5＝森沢、父ミッキーアイル）に騎乗した高橋洸佑（18＝保利平）は初騎乗初勝利の快挙。南部楓馬（19＝永島）も3戦目の6R（ダート820メートル、12頭立て）で3番人気バイカル（牝9＝藤川、父ロージズインメイ）に騎乗し初勝利をマークした。高橋の初