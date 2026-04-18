タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）のロケに参加したことを報告した。この日、北斗は「今日はヒルナンデスのロケに夫婦で行かせていただきました〜」と切り出し「ロケバスから富士山が見える場所」だったことを説明。「こんなに綺麗に富士山が見えました〜！！」と美しい富士山の写真を公開し「やっぱり自然を見ると落ち着きます」と