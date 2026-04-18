第86回皐月賞（GI）枠順2026年4月19日（日）3回中山8日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 カヴァレリッツォ（牡3 D.レーン） 1-2 サウンドムーブ（牡3 団野大成） 2-3 サノノグレーター（牡3 田辺裕信） 2-4 ロブチェン（牡3 松山弘平） 3-5 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠） 3-6 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極） 4-7 ロードフィレール（牡3 武豊） 4-8 マテンロウゲイル