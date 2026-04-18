第86回皐月賞（GI）枠順

2026年4月19日（日）3回中山8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 カヴァレリッツォ（牡3 D.レーン）

1-2 サウンドムーブ（牡3 団野大成）

2-3 サノノグレーター（牡3 田辺裕信）

2-4 ロブチェン（牡3 松山弘平）

3-5 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）

3-6 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）

4-7 ロードフィレール（牡3 武豊）

4-8 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）

5-9 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）

5-10 ラージアンサンブル（牡3 高杉吏麒）

6-11 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）

6-12 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）

7-13 アクロフェイズ（牡3 西村淳也）

7-14 ゾロアストロ（牡3 岩田望来）

7-15 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）

8-16 アルトラムス（牡3 横山武史）

8-17 アドマイヤクワッズ（牡3 坂井瑠星）

8-18 バステール（牡3 川田将雅）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い

【思い出に残る有馬記念】ディープインパクト あまりに見事な、完璧すぎるラストラン

【思い出に残る有馬記念】ドウデュース 武豊を愛し、武豊に愛されたヒーロー