第86回皐月賞（GI）枠順
第86回皐月賞（GI）枠順
2026年4月19日（日）3回中山8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 カヴァレリッツォ（牡3 D.レーン）
1-2 サウンドムーブ（牡3 団野大成）
2-3 サノノグレーター（牡3 田辺裕信）
2-4 ロブチェン（牡3 松山弘平）
3-5 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）
3-6 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）
4-7 ロードフィレール（牡3 武豊）
4-8 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）
5-9 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）
5-10 ラージアンサンブル（牡3 高杉吏麒）
6-11 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）
6-12 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）
7-13 アクロフェイズ（牡3 西村淳也）
7-14 ゾロアストロ（牡3 岩田望来）
7-15 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）
8-16 アルトラムス（牡3 横山武史）
8-17 アドマイヤクワッズ（牡3 坂井瑠星）
8-18 バステール（牡3 川田将雅）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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