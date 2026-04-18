午後1時20分頃、関東甲信地方で震度5強の地震がありました。【映像】長野県北部 震度5強 震源は長野県北部この地震による津波の心配はありません。震源 長野県北部深さ 10kmM5.0震度5強 大町市震度5弱 長野市震度4 小川村震度3 松本市 麻績村 生坂村 筑北村 長野池田町 松川村震度3 白馬村 小谷村 信濃町 飯綱町（ANNニュース）