ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番一塁」で先発出場。7回表にダメ押しの7号満塁本塁打を放つなど、5打数3安打4打点の活躍を見せた。試合は、9－2でホワイトソックスが勝利している。 ■実況大興奮の特大アーチ 前日の試合では、4打数無安打と快音なし。4月に入りやや調子が下降気味だった村上。この日は、試合を決めるダメ押しの豪快アーチを放った