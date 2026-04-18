ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番一塁」で先発出場。7回表にダメ押しの7号満塁本塁打を放つなど、5打数3安打4打点の活躍を見せた。

■実況大興奮の特大アーチ

前日の試合では、4打数無安打と快音なし。4月に入りやや調子が下降気味だった村上。この日は、試合を決めるダメ押しの豪快アーチを放った。

村上は3回表、相手先発アーロン・シバーレ投手から左前打、4回表には右前打をマーク。メジャー移籍後初のマルチ安打を記録すると、4点リードの7回表には、2死満塁で相手2番手エルビス・アルバラード投手の6球目98.2マイル（約158.0キロ）のフォーシームを強振。角度33度、速度114.1マイル（約183.6キロ）で高々と舞い上がった打球は、中堅バックスクリーンを超える飛距離431フィート（約131.3メートル）の7号満塁本塁打になった。

村上の特大アーチに現地実況は「モンスタームーンショット！ムネタカ・ムラカミのグランドスラムだ！オーマイ！」と絶叫し大興奮。主砲の規格外の一発に驚くばかりだった。

