コカ・コーラシステムは、全国の外食店を盛り上げるべく、家庭では得られない体験価値を提供するものとして「瓶コーク」と呼ばれる瓶入りの「コカ・コーラ」を推す。外食店の盛り上げに寄与する「瓶コーク」の特徴について、4月10日、日本コカ・コーラ 外食チャネル施策説明会に臨んだ日本コカ・コーラの金田伊代フランチャイズオペレーション本部Eating＆Drinkingチャネルディレクターは、唯一無二の象徴的ボトル・注ぐ体験に