ゴールデンウィークの旅行では、移動時間の快適さも、休暇の充実度を左右する重要なポイントです。新幹線の移動では、特別な体験を得られるグランクラスを検討している方もいるかもしれません。 グランクラスは、限られた乗客だけが利用できる特別な空間として設計されており、専用のサービスや設備が充実しています。一方で、東京～仙台間では普通車との差額が1万円程度となるため、その価格に見