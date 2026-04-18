Cal’s Motor「ソノバ」とは！最近のアウトドアブームやカスタムカーへの関心の高まりの中で、ひときわ個性を放つ一台があります。それが、アルパインスタイルが展開する「Cal’s Motor（キャルズモーター）」ブランドのコンプリートカー「Sonova（ソノバ）」です。2026年2月に開催された「大阪オートメッセ2026」で展示されたソノバは、その独特の世界観で多くの注目を集めていました。【画像】超カッコいい！ これカクカク顔