◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１８日・ジャイアンツタウン）巨人は１８日、ファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は森田駿哉投手。小林誠司捕手とバッテリーを組む。打線は吉川尚輝内野手が「３番・二塁」で先発出場。昨年１０月に両股関節の手術を受けた背番号２が、１軍復帰に向けて調整を進める。また１軍に選手登録されている平山功太内野手、門脇誠内野手も２軍戦に参加している。スタメンは以下の通