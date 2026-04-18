長崎を訪れるインバウンド客が増加する中、県の観光振興をサポートする新たな国際交流員に辞令が交付されました。 (馬場副知事) 「国際交流員を委嘱します」 17日に辞令を受けたのは、中国・青島市出身の国際交流員 藍 心さん(29)です。 県の事業の翻訳や通訳、国際交流イベントの企画などを担当します。 北京外国語大学で学んだ藍さんは日本語が堪能で、学校での中国文化の出前講座や県職員への語学講座の開催な