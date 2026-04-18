女優の内田理央が１８日までにＳＮＳを更新。沖縄旅行を楽しむ姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「お友達と沖縄旅行に行ってきました」と報告。続けて「ドラマ頑張ったご褒美旅行笑最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」と感想をつづり、沖縄旅行のショットを公開した。内田はサングラスにお団子ヘア姿をアップ。プールを満喫する様子や砂浜でくつろぐ姿などを投稿した。この投稿に「おでこ！おでこ