奥華子が、約7年ぶり11枚目となるオリジナルアルバムをポニーキャニオンからリリースすることを発表した。今作は、2019年3月にリリースした10thアルバム『KASUMISOU』以来、7年4ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム。タイトルは未発表となっているが、CDは全12曲収録予定で、完全限定豪華盤、初回盤、通常盤の3形態でのリリースとなっている。受注生産限定の完全限定豪華盤はLPサイズ仕様で、奥華子が愛用するものと全く同じ型のオリ