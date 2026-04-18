格闘家・秋山成勲の妻でモデルのSHIHOが、娘サランちゃんとの現実味あふれる親子喧嘩を告白し、笑いと共感を呼んだ。去る4月17日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「思春期の娘vs更年期のママ 危機のハワイ母娘旅行」というタイトルの動画が公開された。【写真】SHIHO、娘に21億円の部屋をプレゼント!?ハワイ旅行中の2人は、親子水入らずの食事のためにレストランを訪れた。しかし、席に座ったSHIHOの顔には、疲れが色濃く残