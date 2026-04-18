「ラージ商品群」ではないミドルサイズSUVに乗った！各地域のニーズに合わせた海外専売モデルを数多く用意するマツダですが、米国や中国で販売するものとして、ミドルサイズSUV「CX-50」というモデルがあります。2026年3月上旬、メディア向けに国内で開催された「マツダ体験会」で、幸運にも試乗する機会に恵まれました。どのようなモデルなのか、くるまのニュース編集部員Nが確かめました。CX-50は2021年11月に世界初