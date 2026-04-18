練習場では脱力して打てても、コースに来ると力が入ってしまうもの。アドレスでは緩んでいた顔が、切り返しでは“鬼の形相”になっていませんか？表情が分かるアングルから自分のスイングを撮影してみよう。シニアプロの奥田靖己にその方法論を詳しく聞いた。【山下のドライバースイング】胸の開きに注目！ 脱力して切り返すから振り遅れない◇◇◇山下美夢有選手みたいに脱力したスイングをするのは、難しいですよね。コー