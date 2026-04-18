水俣が生んだ異才、秀島由己男（ひでしま・ゆきお）さんの回顧展が18日、熊本市現代美術館で始まりました。 口を縦に大きく開け、歌っている姿を描いた秀島由己男（ひでしま・ゆきお）さんの代表作「霊歌（れいか）」。人間が抱える深い悲しみなどが表現されています。 秀島さんは1934年に水俣市に生まれ、中学卒業後、独学で絵画を学びました。 美術評論家の土方定一（ひじかた・ていいち）さんなどにその才能を認められ、戦後