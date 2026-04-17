【その他の画像・動画等を元記事で観る】新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブが4月8日にデジタルリリースした新曲「転生願望」のMusicVideoがプレミア公開された。今作は初めてのアニメタイアップとしてTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のOPテーマとして起用されている。終活クラブのメンバーが原作を読み、作詞・作曲・編曲までの全てを自らで行った完全書下ろしの意欲作。自分が生ま