任期満了に伴う山形県高畠町の町長選挙は19日に投開票が行われます。町長選には現職と新人のあわせて2人が立候補しています。高畠町長選に立候補しているのは、届け出順に新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）と、現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）です。山木さんは高畠町職員を経て2019年から町議会議員を務め、2期目の途中に出馬を表明しました。子育て支援の充実や観光地の整備、それに産業振興を目指します。高梨さん