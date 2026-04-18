アルゼンチンのマクドナルドが、2026年北中米ワールドカップに向け、アルゼンチン代表をモチーフにした特別メニューを発表した。アルゼンチンのマクドナルドがSNS上でプロモーション動画を伝えている。今回の企画では、アルゼンチン代表の主力3選手をテーマにしたバーガーが用意された。対象となったのは、MFアレクシス・マック・アリスター(リバプール)、FWフリアン・アルバレス(A・マドリー)、MFエンソ・フェルナンデス(チェ