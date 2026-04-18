ゾンビたばこと呼ばれる指定薬物「エトミデート」の粉末約４キロを密輸したとして、警視庁は１８日、台湾籍で自称飲食店アルバイトの女（５０）を医薬品医療機器法違反（輸入）などの容疑で現行犯逮捕したと発表した。エトミデートの押収量としては過去最多だという。発表によると、女は１６日、仲間と共謀して、手荷物として預けたスーツケースにエトミデート約４キロを隠して、タイから羽田空港に密輸した疑い。税関検査で見