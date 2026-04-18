1.白内障 症状 白内障は、眼球内でレンズの役割を果たす水晶体が白く濁る眼疾患です。 レンズが濁ることで、視力が低下したり見えにくさを感じたりするようになり、進行すると失明してしまうこともあります。 痛みなどの自覚症状は基本的にありませんが、見えにくくなることで物にぶつかったりつまずいたりするようになってしまいます。 治療法 白内障によって濁ってしまった水晶体を元に戻すことはできませ