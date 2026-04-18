世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏｋが１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーとトークを展開した。佐久間大介に「休憩の期間ってありましたよね？その間は何をしてたんですか？」と２０２２年のグループ活動休止からの４年間について聞かれたＶは「個人でやってみたかったことをした」と返答。「