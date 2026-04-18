ウォルト・ディズニー・ジャパンがディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて独占配信を行なっている韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の最新エピソード（第3話と第4話）配信にあわせ、主演のIUとビョン・ウソクのインタビューが到着した。ウォルト・ディズニー・ジャパンは、IUとビョン・ウソクＷ主演の韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』をディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて独占配信を開