親の介護が突然始まり、心の準備や時間的な余裕がないなかで、誰が何を負担するかを巡り兄弟姉妹の間でトラブルになるケースは少なくありません。 介護は長期間に及ぶことも多く、特定の誰かに負担が集中してしまうと、介護うつや介護放棄、親族間の人間関係の悪化などを招くリスクがあります。 本記事では、親の介護における兄弟の役割分担の考え方や、揉めやすい具体的な原因、トラブルを未然に防ぐための話し合いのコ