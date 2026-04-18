プロならではの心理戦就任３年目でV奪回を厳命されている巨人の阿部慎之助監督（47）。米大リーグ・ブルージェイズにポスティング移籍した岡本和真（29）の不在による影響は深刻と見られていたが、勝率５割ラインとAクラスをキープし善戦している。阿部監督にとって、今季絶対に叩きたい相手は明確だ。昨シーズン８勝17敗と大負けした藤川球児監督（45）率いる阪神である。「自分より１歳下で、なおかつ指導経験が全くなかった藤川