¡ÖÅö¤Æ¤ë³Ð¸ç¤Ç¡ª¡×µð¿Í¡¦ºå¿À¤ËÏ¢¾¡¤Î¥¦¥é¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¡Ö´Áµ¤Üü¡×¡ÄÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌµ¸À¤Î°Ò³Å¡×¤ÇÂÐ¹³¤«
¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÍýÀï
½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤ÇVÃ¥²ó¤ò¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤ÎÉÔºß¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡Î¨£µ³ä¥é¥¤¥ó¤ÈA¥¯¥é¥¹¤ò¥¡¼¥×¤·Á±Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨ÀäÂÐ¤ËÃ¡¤¤¿¤¤Áê¼ê¤ÏÌÀ³Î¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó£¸¾¡17ÇÔ¤ÈÂçÉé¤±¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡ËÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê£±ºÐ²¼¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä»ØÆ³·Ð¸³¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£Àî¤¬½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ËÁÇÄ¾¤Ë´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÅêÂÇ¤È¤â¤ËÊä¶¯¤ò¡Ù¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤â¡¢ºå¿À¤òÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
£³·î27Æü¤«¤é¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤¤¤¤Ê¤êºå¿À¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê24¡Ë¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤Æ¡¢Âè£²Àï¤Ç¿·²ÃÆþ¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡Ê29¡Ë¡¢Âè£³Àï¤Ç¥É¥é£³¤Î»³¾ëµþÊ¿¡Ê22¡Ë¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö³«ËëÄ¾Á°¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ò½¸¤á¡¢¡Øºå¿À¤Î¼ç¼´¤Ë¤ÏÁ´ÂÇÀÊÅö¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤Ç²û¡ÊÆâ³Ñ¡Ë¤òÆÍ¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¤¤¤±¡ª¡Ù¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÏÀ¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶²¤ì¤Æ´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿µå¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡£
ÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤òÊ£¿ô²ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÜü¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÙæ¤á¤Æ¤â¥Ù¥ó¥Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤ÏÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¤Þ¤Þ¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¼ÂºÝ¤ËÂè£³Àï¤Ç¤ÏÂç»³ÍªÊå¡Ê31¡Ë¡¢Éú¸«ÆÒ°Ò¡Ê35¡Ë¤¬£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»àµå¤ò¿©¤é¤¤¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤éºå¿À¼óÇ¾¿Ø¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÆ£Àî¤µ¤ó¤ªÆÀ°Õ¤Î¡ÈÀïË¡¡É¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿³È½¤ØÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎºÛ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤ËÁê¼êÅê¼ê¤ò°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÍýÀï¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØÅö¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡¡ÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ë¡ª¡Ù¤ÈÅê¼ê¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤ë°¤Éô¤µ¤ó¤È¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤éÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ëÆ£Àî¤µ¤ó¡£¥×¥ì¡¼³°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
£´·î14Æü¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·èÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿Â§ËÜ¹·Âç¡Ê35¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê37¡Ë¤¬¹¥Åê¤·¡¢µð¿Í¤¬£²Ï¢¾¡¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¶¯ÎÏ¤Êºå¿ÀÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶¯µ¤¤ÊÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î»³粼°Ë¿¥¡Ê27¡Ë¤ä¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê26¡Ë¤é¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡È°¤Éôvs.Æ£Àî¡É¤ÎÀï¤¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
º£Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÇ®Àï¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£