「空気」による体調不良で悩む人は少なくない。花粉症はその筆頭だが、他にも原因がある。医師の谷本哲也さんは「都市部では注意報が出ていなくても心肺機能だけでなく、心疾患や脳卒中、判断力低下、うつ病リスクを上げる原因物質が多く含まれる日がある」という――。■屋外の運動には大気汚染に要注意空がかすんでいるわけでもない。注意報も出ていない。だから今日の空気は大丈夫。多くの人はそう考えます。しかし、大都市の空