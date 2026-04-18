未婚化や単身世帯の増加、家族・親族とのつながりの希薄化を背景に、日本では「遺族がいない死者」が急増している。身元不明の死者だけでなく、家族や親族が判明していても遺骨が引き取られず、自治体に委ねられるケースが目立っているという。家族葬や直葬、ゼロ葬も普及し、葬儀や供養に対する価値観そのものが揺らぎ始めているのではないか。 【画像】未婚のまま老後を迎える人が増加…死後を託す家族がいない現実