将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で午前10時から対局を開始した。3連覇を狙う伊藤匠叡王（王座、23）に、斎藤慎太郎八段（32）が2期連続で挑む注目のシリーズ。伊藤叡王が連勝して王者の貫禄を示すか、斎藤八段がリベンジへ向けて星をタイに戻すか。北陸の舞台で繰り広げられる熱戦に大きな注目が集まっている。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第2局（生中継中）今期の叡王