殺人事件が発生すると、現場はものものしい雰囲気に包まれる。現場保全のためのブルーシートで囲まれ、その外側には規制線が張られる。さらにその周囲にはメディアや野次馬が群がる――。 事件の核心に迫る痕跡が詰まった青いシートの内側で、保護服に身を包んだ捜査関係者はどんなことをしているのか…。 ベルギーの法医学医、フィリップ・ボクソ氏が犯罪学の「3つの原則」とともに、