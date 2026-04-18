気温が上がってくると地味にストレスになるのが虫。そろそろ虫対策グッズをと思って、ダイソーでお買い物をしていたのですが、コスパの高い商品を見つけたのでご紹介します。気になるところにかけるだけで60日も効果が続くスグレモノ。デザインも可愛く、生活感を抑えながら対策ができますよ。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Dバルくん虫こないでネット（掛けるタイプ、バルくま）価格：￥110（税込）