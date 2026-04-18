採算取れてるの…？「たった100円で60日も使えるって…」コスパ抜群の対策

気温が上がってくると地味にストレスになるのが虫。そろそろ虫対策グッズをと思って、ダイソーでお買い物をしていたのですが、コスパの高い商品を見つけたのでご紹介します。気になるところにかけるだけで60日も効果が続くスグレモノ。デザインも可愛く、生活感を抑えながら対策ができますよ。早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：Dバルくん虫こないでネット（掛けるタイプ、バルくま）

価格：￥110（税込）

適用害虫：ユスリカ

使用期間：約60日間（使用環境により異なる）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746017481

吊るすだけなのがうれしい！コスパ◎な虫対策グッズ

ダイソーで人気の虫対策シリーズ「バルくん」。今回はそんなシリーズから『Dバルくん虫こないでネット（掛けるタイプ、バルくま）』をご紹介します。

可愛いクマデザインの虫対策グッズで、電池・火・電源が不要な吊るすだけのシンプルなタイプ。110円（税込）で、なんと約60日間も効果が続きます。

適用害虫はユスリカ。袋を開けて本体を取り出すと、薬剤の揮散が始まりますよ。

可愛いから生活感が出ない！

背面もかわいらしいデザイン。中のメッシュにピレスロイド系のトランスフルトリンが含まれています。

フックは大きめですが、開きが浅いので風に揺れても落ちにくい構造。薬剤が揮散するタイプで、空気の流れがある場所に設置する必要があるため、この作りは助かりますね！

玄関ドアやベランダ、窓際など、虫の侵入が気になる場所に手軽に設置できるのがポイント。可愛いデザインなので、生活感を抑えつつ虫対策ができますよ。

今回はダイソーで購入した『Dバルくん虫こないでネット（掛けるタイプ、バルくま）』をご紹介しました。適用害虫はユスリカで、蚊ではないという注意点はありますが、コスパバツグンの虫対策グッズ。

気温が上がってきて虫が気になっていたという方は、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。