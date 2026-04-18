女優で歌手の池田エライザ（30）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。16日に誕生日を迎えた池田は、ファンへ感謝をつづった。池田は「皆様温かなお祝いの言葉、本当にありがとうございます小雨でツヤツヤな新緑と美味しいご飯。自分とゆっくり向き合い、感謝の気持ちでいっぱいになりながら20代を締めくくれたこと本当に幸せだと感じます」と感謝を伝え、近影や食事の写真をアップした。続けて「皆様これからもよろしくお