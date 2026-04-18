● 「明るい場所ではライト不要?」「広い道なら並んで走ってもOK?」――そんな“なんとなくの思い込み”が、実は交通違反や事故につながることもあります。2026年4月の法改正で青切符が導入され、自転車の交通ルールへの関心が高まる今、知っておきたいポイントを○×クイズにしてみました。※画像はイメージです。(PIXTA)問題1：夜、街灯で道が明るければライトをつけなくてもOK。〇か✕か?答えは……×夜間は道が明るく見