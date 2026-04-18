「日本ハム-西武」（１７日、エスコンフィールド）ＡＫＢ４８の川村結衣と花田藍衣がイニング間にファイターズガールとともにきつねダンスを行った。試合後、自身のＸを更新し「エスコンフィールドで試合を見ることができてとても幸せな時間でしたいつかファーストピッチもリベンジさせていただきたいです」とつづった。川村はきつね耳、尻尾姿で登場し、抜群のキレでダンスを敢行。ＡＫＢ４８のオーディションの自己ＰＲ