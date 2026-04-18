記事ポイント「早見だいや」デビュー1周年を記念した新グッズ2点が登場名刺の配布や時刻表、鉄道書籍の販売も楽しめるイベント出店栗橋駅から徒歩約11分で立ち寄れる1日限定の鉄道ファン向け催し鉄道ファンはもちろん、かわいいキャラクターグッズが好きな人にとっても見逃せない催しが、埼玉県久喜市で開催されます。交通新聞社が参加する「栗橋みなみ祭り」では、鉄道むすめ「早見だいや」の新グッズをはじめ、時刻表や鉄道書籍