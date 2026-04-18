―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40〜50代になっても「しんどい職場から逃げられない」という現実がある。逃げ道のない状況で消耗しないために、同世代のひろゆき氏が勧めるのは「何もしない」というスキルだ。◆「何もしない」というスルーできる力は、意外と貴重なスキル「しんどい場面でも逃げない人は組織