クラシカルデザインと上質装備の融合日々の移動手段として欠かせない軽自動車ですが、近年では単なる実用性だけでなく、見た目の魅力や所有する楽しさも重要視されるようになっています。そうした中で、多くの人に親しまれてきた存在がスズキの「アルト ラパン」シリーズです。【画像】超いいじゃーん！ これが“一番高い”スズキの「ちいさい“四駆セダン”」です！（30枚以上）可愛らしさと使いやすさを兼ね備えたこのモデ