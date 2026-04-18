バンダイは１８日から、人気アニメ「機動戦士ガンダム」と、誕生２０周年を迎えた彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」との新作コラボグッズを名神高速道路多賀サービスエリア（ＳＡ）の直営店舗で限定販売する。同社は昨年５月から、同ＳＡ内のアパレルショップ「ＳＴＲＩＣＴ―Ｇ（ストリクト・ジー）」多賀ＳＡ（下り）店でコラボグッズを販売している。今回はガンダムやホワイトベースなどが、ひこにゃんと並ぶデザイン