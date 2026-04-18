モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなど幅広いデバイスを取り扱うAnkerから、耳の穴をふさがないイヤーカフ型のワイヤレスイヤホンである「Soundcore C50i」が登場しています。耳の穴をふさがないイヤホンの実力やいかにということで、実際に使ってみました。Soundcore C50i | オープンイヤーイヤホンの製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストアhttps://www.ankerjapan.com/products/d1101?variant=45705595715745◆開封