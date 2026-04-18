新潟市中央区の万代シテイバスセンター近くでパン切り包丁を所持していたとして、新潟中央署は１６日、同区の無職の男（７７）を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。同センターのパン店で女性店員が負傷する事件が発生しており、同署は強盗致傷容疑でも調べている。発表によると、男は同日午前９時１５分頃、同区万代の路上で、刃体約３０センチのパン切り包丁１本を所持した疑い。「お金がないから、店の人を脅して金を取ろうと