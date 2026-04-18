済州島式サムギョプサルや韓国スイーツ、それにジンギスカンも。いま、札幌では韓国グルメの飲食店が続々とオープンしています。人気が広がる背景には何があるのでしょうか。 韓国の人気チェーンが北海道初出店 札幌市中央区に２０２５年１２月にオープンした「ネネチキン」。韓国でおよそ１２００店舗を展開する人気チェーンの、北海道１号店です。その看板メニューが…サクサクに