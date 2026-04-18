過去最多となった子どもによる暴力行為。しかしその数字を鵜呑みにしてはならない、表に出ていない現実がある。教師への暴力や学級崩壊、そして不登校・・・。現場の声と一人の子どもの変化の過程から、教育と家庭の関係、そして子どもたちに必要な支援の本質を問い直す。 【画像】落ち込む子どもをなだめる大人 新刊『足型をはめられた子どもたち』より一部抜粋・再構成してお届けする。 子どもの暴力が過去最高と言う