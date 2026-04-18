「ホント疲れ果てて……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、特番の収録当日に起きたハプニングをぶっちゃけた――。佐久間宣行氏○「もうスタッフもヘトヘトになって、ホント疲れ果てて…」15日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、特番収録について明かした佐久間氏。「俺の信頼してるディレクターがいて。2番目に大事なポジションを背負ってもらってた」といい、当デ