NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニング姿を披露した。「夏に向けてさらに引き締めていきたい」中川さんは、「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です」といい、グロップド丈のトップスと黒いレギンスのウェア姿でトレーニングする動画を投稿した。「体を動かすと頭もシャキッとしますね！