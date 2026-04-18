テレビ東京は18日までに、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜後9：00）の第2、3話に登場する出演者を発表。街の声とドラマの世界が交差する、異色のPR動画も公開した。【写真】多彩なメンバー！『ふりデカ』に出演するキャスト本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の