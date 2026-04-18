濱田岳、街頭インタビューにまぎれて登場？ テロップには「もっとふざけておけばよかったなと…」 主演『刑事、ふりだしに戻る』をPR
テレビ東京は18日までに、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第2、3話に登場する出演者を発表。街の声とドラマの世界が交差する、異色のPR動画も公開した。
【写真】多彩なメンバー！『ふりデカ』に出演するキャスト
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第2話から登場する出演者として、山梨県警察本部・組織犯罪対策課の係長・高津奨成を赤ペン瀧川、物語の舞台となる古田市のローカル芸人・嶋田 祐一を土佐和成、スーパーでの万引きを繰り返す、窃盗癖のある老人・亀田万作をおかやまはじめが演じる。
第3話では、アパートで独り静かに暮らすフリーター・浅尾拓也を前田拳太郎、小学校の先生を夢見て大学に通う傍ら、街中華でアルバイトをしている健気な苦学生・山崎珠子を林芽亜里、市役所の福祉課に勤めるケースワーカー・日村肇を吉田ウーロン太が演じる。
殉職した刑事が10年前にタイムリープして「人生を生き直す」という物語のテーマを身近に感じてもらうため、実際に街ゆく人々に「10年前に戻ってやり直せたら…」を聞く街頭インタビューを実施。
その様子をまとめたPR動画を制作しました。動画の中には、リアルな声とともに濱田岳、石井杏奈、鈴木伸之も登場。それぞれ“やり直したいこと”を語っている。
番組公式SNS（X、Instagram、TikTok）で公開している。
【写真】多彩なメンバー！『ふりデカ』に出演するキャスト
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第3話では、アパートで独り静かに暮らすフリーター・浅尾拓也を前田拳太郎、小学校の先生を夢見て大学に通う傍ら、街中華でアルバイトをしている健気な苦学生・山崎珠子を林芽亜里、市役所の福祉課に勤めるケースワーカー・日村肇を吉田ウーロン太が演じる。
殉職した刑事が10年前にタイムリープして「人生を生き直す」という物語のテーマを身近に感じてもらうため、実際に街ゆく人々に「10年前に戻ってやり直せたら…」を聞く街頭インタビューを実施。
その様子をまとめたPR動画を制作しました。動画の中には、リアルな声とともに濱田岳、石井杏奈、鈴木伸之も登場。それぞれ“やり直したいこと”を語っている。
番組公式SNS（X、Instagram、TikTok）で公開している。