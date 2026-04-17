刺すような痛みが指の第一関節に走り、関節が膨らみ触ると硬いこぶ状のものがある、この症状はへバーデン結節かもしれません。 へバーデン結節はリウマチではなく、指の第一関節の甲側に痛みと結節を伴い発症します。 名前はこの症例を最初に報告したへバーデン医師に由来しますが、「指まがり症」と呼ばれることもあります。 50歳以上の女性で手指を酷使する方に多く発症するといわれる症状ですが、原因